Центробанк включил "Тинькофф" в список системно значимых банков

Банк России включил "Тинькофф" в список системно значимых банков. Фото: ТАСС

Банк России включил "Тинькофф" в перечень системно значимых кредитных организаций. Об говорится в сообщении регулятора.

- Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО "Тинькофф банк". Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, — гласит текст сообщения.

Банк "Тинькофф" был основан в 2006 году. По данным 2020 года, его активы составляют 859 миллиардов рублей.

В прошлом году Совкомбанк впервые вошел в число системно значимых кредитных организаций. Банк был добавлен в этот список благодаря сразу нескольким показателям, один из них - объем активов банка. По данным на 1 октября 2020 года доля банка в активах банковского сектора составляет около 1,5%.