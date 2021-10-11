ВКонтакте удалили чарт треков из-за сбоя

Российская социальная сеть "Вконтакте" полностью удалила музыкальный чарт из-за сбоя, в котором многие старые песни заняли лидирующие позиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская социальная сеть "Вконтакте" полностью удалила музыкальный чарт из-за сбоя, в котором многие старые песни заняли лидирующие позиции. Пользователи уже шутят, что администрация сайта "решила понастальгировать".

- Чарт в самое ближайшее время вернётся на место. Прямо сейчас работаем над его восстановлением, - говорится в сообщении пресс-службы ВКонтакте.

По данным сервиса downdetector.ru сбоев в работе сервиса не наблюдается Фото: скриншот

По данным сервиса downdetector.ru, обозревающий сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, нарушений в работе сервиса не наблюдается. Последний сбой был зафиксирован 10 октября 2021 года. Пользователи социальной сети отмечали нестабильную работу веб-сайта (48%), проблемы в работе приложения (33%), и плохое подключение сервера (19%).

Недавно "ВКонтакте" отметили свой 15 день рождения. Специально к празднику социальная сеть подготовила много сюрпризов: все желающие могут не только поучаствовать в онлайн-вечеринке с розыгрышем подарков на 1,5 миллиарда рублей, но и узнать забавные факты о том, что успели сделать пользователи ВКонтакте за 15 лет, а также получить стикеры, разбивая праздничные пиньяты.