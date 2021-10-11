Шесть чеченцев задержаны в Турции по подозрению в шпионаже

Задержанные в Турции россияне оказались чеченцами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанные турецкой полицией иностранцы с паспортами России оказались чеченцами. Об этом сообщили в правоохранительных органах страны.

- Выходцы из Чечни, — цитирует слова своего источника в турецкой полиции РИА Новости.

Напомним, 9 октября 2021 года появилась информация, что турецкая полиция задержала шесть иностранных граждан с паспортами Российской Федерации. Их подозревают в шпионаже. Операция по задержанию проводилась турецкими спецслужбами в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не сообщается. Задержанные планировали нападение на иностранцев, чтобы получить секретные сведения. Пока неизвестно, являются документы настоящими или поддельными, уточнил местный телеканал.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о задержанных в Турции гражданах России. Если подтвердится, что задержанные являются россиянами, то об этом сообщат по дипканалу, отметил он.