В МИД РФ заявили, что инцидент в Керченском проливе не попадает под юрисдикцию международного арбитража

Задержанные корабли в порту Керчи Фото: REUTERS

Инцидент в Керченском проливе 2018 года с задержанием российскими пограничниками украинских судов не попадает под юрисдикцию международного арбитража, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач, выступая на слушаниях в Гааге в понедельник, 11 октября.

"Требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража", - подчеркнул Лобач.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате все три судна Украины были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

После этого украинская сторона потребовала признать, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Иск Украины рассматривают в Гааге. В августе 2020 года Россия подала возражения, поставив под сомнение юрисдикцию арбитража. Их рассмотрение запланировано на 16 октября 2020 года.