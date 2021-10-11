Арктическая зона в Мурманской области привлекает инвесторов

Фото: Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области заместитель губернатора Ольга Кузнецова сообщил текущие итоги социально-экономического развития Мурманской области. Регион остается лидером по количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации – статус получили 78 компаний с общим объемом инвестиций 94,5 млрд рублей.

«Фактический объем инвестиций в целом по региону за первое полугодие текущего года составил 83 млрд рублей и увеличился на 9,4 %, что выше среднероссийского значения. Также за 8 месяцев на 9,3 % вырос объем строительных работ. Это связано с реализацией масштабных инфраструктурных проектов», – отметила Ольга Кузнецова.

В Мурманской области также увеличилась численность занятых в экономике на 5,6 %. В сфере экономики сегодня задействованы порядка 393 тысяч северян. В 2021 году также выросла среднесписочная численность работников на 1,5 тысячи человек. Также отмечается рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 2,2 % и реальной заработной платы – на 3,5 %. По обоим показателям регион на втором месте по СЗФО.

«По состоянию на 1 октября 2021 года исполнение областного бюджета характеризуется следующими данными – доходы областного бюджета исполнены в размере 74,3 млрд рублей, или на 81,1% от утвержденного на 2021 год объема; расходы областного бюджета исполнены в размере 67,6 млрд рублей, или на 65% от утвержденного на 2021 год объема; профицит составил 6,7 млрд рублей», – сообщил исполняющий обязанности министра финансов региона Михаил Селезнев.

По словам руководителя финоргана, рост доходной части бюджета в основном связан с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций на 46% по причине увеличения платежей от крупных предприятий Мурманской области.

Кроме того, Михаил Селезнев отметил рост поступлений по налогу на доходы физических лиц на 16%. В основном это связано с увеличением оплаты труда работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, обрабатывающих производств, транспорта и образования.