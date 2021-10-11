Евросоюз внес еще восемь человек в черный список по воссоединению Крыма с Россией

Черный список Евросоюза расширен еще на восемь лиц Фото: Евгения ГУСЕВА

В Евросоюзе расширили санкционный список россиян. В него добавили имена восьмерых человек. Об этом сообщает ТАСС. По версии представителей ЕС, все они были причастны к "нарушению территориальной цельности Украины".

В частности, в список попал начальник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк.

Санкции объясняются тем, что в ЕС так и не признали итоги референдума 2014 года, когда Крым присоединился к России. В соответствии с этой позицией Евросоюз регулярно вносит в черные списки россиян из-за выборов, прошедших в Крыму, поскольку голосование считают нелегитимным.

Как ранее писал сайт kp.ru, выборы в Госдуму проходили на территории всех регионов России, в том числе и в Крыму, в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.

Напомним, что Севастополь и Крым снова вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором за этот акт проголосовало подавляющее большинство населения полуострова. Ряд стран и Украина отрицают итоги плебисцита, хотя он был проведен в полном соответствии с Уставом ООН.