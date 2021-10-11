Сенатор Джабаров назвал Россию единственной страной, способной помочь ЕС пережить зиму

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Москва оказывает давление, пытаясь решить вопрос с сертификацией газопровода "Северный поток – 2" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Член Совет федерации Владимир Джабаров в разговоре с Lenta.ru ответил на планы Европы попросить Россию увеличить поставки газа. Сенатор считает, что Европа осознала, что Россия - единственная страна, способная помочь им пережить зиму и заметил, что, заявляя о планах просить об увеличении поставок газа, ЕС признает ошибку, которую совершил, доверившись США, которые убеждали государства в ненадежности «Газпрома».

"Россия никогда не пользуется положением крупного газового поставщика. Это просто бизнес, и «Газпром» ведет его честно. Потому заявления, что Россия виновата в росте цен, в том, что замерзает Европа, как минимум не солидны, - заявил он, Высказывание Борреля — это не капитуляция, а нормальное признание того, что Россия — единственная страна, способная помочь ЕС пережить зиму."

Life.ru рассказывал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил нужды Европы в дополнительных поставках российского газа. Он отметил также не исключил, что Москва оказывает давление, пытаясь решить вопрос с сертификацией газопровода "Северный поток – 2".

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой. Он попросил президента РФ о максимально низкой в Европе цене на газ для Белграда, передает телеканал "360".