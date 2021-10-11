Собчак вызовут на допрос по делу о смертельном ДТП в Сочи

Ксении Собчак нужно будет ответить на вопросы о ДТП в качестве свидетеля Фото: REUTERS

Всех пассажиров автомобиля Mercedes, включая телеведущую Ксению Собчак, допросят по делу о резонансном ДТП в Сочи, сообщает "МВД Медиа".

Напомним, поздним вечером на трассе в Сочи столкнулись две иномарки и автобус с пассажирами. По предварительной информации, 40-летний водитель Mercedes Benz, совершил неудачный маневр. При обгоне он выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen.

В результате погибла пассажирка Volkswagen, водитель и другая пассажирка этого же автомобиля госпитализированы.

Водителю Mercedes предъявили обвинение нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека. Он признал свою вину и его отправили под домашний арест.

"В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности, о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ксения Собчак подтвердила, что находилась в салоне автомобиля Mercedes, но уточнила, что это не ее машина и не ее водитель. По ее словам, она получила сотрясение мозга, как и ее ассистентка, а также ушибы внутренних органов.

Водитель Volkswagen рассказал журналистам, что после столкновения из Mersedes никто не вышел, чтобы оказать помощь пострадавшим. Он уточнил, что помогали случайные свидетели, другие водители останавливались и делали все, что в их силах, а из Mersedes люди вышли только минут через 10 и то, чтобы пересесть в подъехавшее такси.