Михаил Саакашвили пообещал «вышвырнуть из кабинетов» премьера и правительство Грузии Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал свергнуть действущее правительство страны.

«Именно я и Мелия (Председатель партии «Единое национальное движение») будем теми, кто вместе с грузинским народом в кратчайшие сроки вышвырнем вас из кабинетов», – передала журналистам соратница Саакашвили Ека Херхеулидзе.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. В его отношении возбуждено четыре уголовных дела. По двум уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Также он проходит по делу об убийстве банкира.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что он сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь срок заключения. По версии грузинского премьера, Саакашвили планировал убийства нескольких оппозиционеров.