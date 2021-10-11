МВД России предложило изменить правила въезда и пребывания мигрантов

В Российской Федерации для мигрантов будет предусмотрено три варианта пребывания. Фото: МВД-Медиа.

Чтобы въехать в Россию и находиться там без проблем с миграционными службами, иностранцам нужно будет учесть изменения, которые предложило внести в правила въезда и пребывания мигрантов МВД РФ. О том, что изменится, в интервью порталу МВД-Медиа рассказал первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.

Так, миграционных режимов будет всего три. Это краткосрочное пребывание – до 90 суток с того дня, как иностранец пересек границу. Когда этот срок закончится, иностранец должен покинуть Российскую Федерацию или получить разрешение на долгосрочное пребывание, которое дает право находиться на российской территории более 90 дней в течение полугода. Третий вариант – постоянное проживание. Он действует бессрочно и открывает возможность приобрести гражданство РФ. Чтобы жить на территории страны постоянно, нужно получить вид на жительство.

Миграционные процедуры, заявил Горовой, планируется вынести за пределы Российской Федерации. Так, до того, как мигрант пересечет границу, у него должна быть возможность пройти медосвидетельствование, результаты которого признаются в России, биометрическую регистрацию, оформить полис медстраховки и найти потенциального работодателя.

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию по экономике дали американским ученым, которые изучили, как изменяются зарплаты местного населения, когда в стране появляются мигранты.