Врачи посоветовали чистить зубы после контакта с зараженным коронавирусом

Владимир Болибок считает, что перед выходом из дома нужно обязательно надевать маску и рассасывать леденцы от кашля Фото: Иван МАКЕЕВ

Вирусолог Александр Чепурнов и врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Lenta.ru рассказали, что зубная паста и ополаскиватель для рта смогут помочь после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом.

Владимир Болибок считает, что перед выходом из дома нужно обязательно надевать маску и рассасывать леденцы от кашля.

"Если вы просто зубной пастой почистите зубы, уже будет эффект. Потому что тут главное смыть вирус из полости рта, горла и носа", - пояснил он.

Александр Чепурнов добавил, что для эффектной профилактики будет достаточно помыть руки и лицо с мылом, а также прополоскать рот специальным ополаскивателем, так как он содержит дезинфицирующие средства.

Ранее врачи рассказали, какие меры экстренной помощи можно предпринять после контакта с больным коронавирусной инфекцией. Врач – иммунолог-вирусолог Владислав Жемчугов напомнил, что следует чаще проводить влажную уборку с хлором и проветривать помещения.