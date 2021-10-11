Умерла Людмила Купина, актриса из «Служебного романа»

Актриса Людмила Купина Фото: kinopoisk.ru

Умерла Людмила Купина. Советская актриса скончалась в возрасте 76 лет, рассказала ее сестра Татьяна Сидоренко.

«Последние годы она жила на две страны: в Болгарии и в России. Была абсолютно здорова», – сообщила родственница Купниной «Вечерней Москве».

Отмечается, что в конце сентября актриса почувствовала себя плохо, вследствие чего ее госпитализировали. Обследование выяснило, что у нее коронавирус. Позже выяснилось, что у нее было сначала 20% поражения легких, потом 76%.

Прощание с Купниной пройдет 12 октября 2021 в 11:30 в церкви на Хованском кладбище.

Купнина дебютировала в кино в 1968 году в фильме «Трембита». Она также снималась в таких фильмах как «Светлая речка Вздвиженка», «Вечный зов», «Среди лета», «Служебный роман», «Вишневый омут», «Обрыв», «Человек на полустанке».