Telegram-канал «Мужского государства» заблокируют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Telegram решил заблокировать канал основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова.

«Внимание всем! Эпл и гугл добрались и до меня. В общем все переходим на мой резерв (запасной канал — прим. ред.)», – написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, на фоне масштабного сбоя в работе соцсетей, произошедшего 4 октября 2021 года в Telegram за несколько часов зарегистрировались более 50 миллионов человек.

Напомним, ранее прокуратура Нижегородской области подала иск о запрете деятельности незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство». Среди административных ответчиков в карточке дела указан, в частности, лидер «Мужского государства» Владислав Поздняков. Движение заявляет, что выступает в защиту традиционных ценностей, и устраивает травли феминисток, ЛГБТ-активистов и бизнеса за рекламу с представителями сексуальных или расовых меньшинств.