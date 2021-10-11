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В мире11 октября 2021 23:41

В МИД РФ назвали разработку вооружений вынужденной необходимостью из-за действий США

Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Для России разработка комплексов вооружений является вынужденной мерой, которая связана с действиями США. Об этом заявил и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов во время выступления в Первом комитете Генассамблеи ООН.

- Разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который может быть подорван дестабилизирующими шагами по развитию США, - рассказал представитель российского дипведомства.