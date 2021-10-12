В ФСБ "умные" очки Facebook и Ray-Ban отнесли к шпионским устройствам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ФСБ России отнесли первые умные очки от компании Facebook к устройствам, которые могут быть использованы для негласного получения информации. Об этом сообщает TJ со ссылкой на ответ ведомства.

- Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - заявили изданию в ФСБ.

Facebook впервые представил "умные" очки, созданные совместно с Ray-Ban, 9 сентября 2021 года. Они позволяют в формате Stories записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом активируется LED-индикатор (загорается светодиод, который сигнализирует о записи).

Ранее сообщалось, что корпорация Apple в 2021 году может представить свой новый продукт - AR-очки Apple Glasses. Однако несмотря на слухи об этом устройстве, официально дата продаж очков озвучена не была.