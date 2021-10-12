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Политика12 октября 2021 1:15

В офисе Зеленского считают, что ему следует баллотироваться на второй срок

Там полагают, что это необходимо ради изменения Украины
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В офисе Зеленского считают, что ему следует баллотироваться на второй срок

В офисе Зеленского считают, что ему следует баллотироваться на второй срок

Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о возможности Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок главы государства.

По его мнению, то обещание, которое Зеленский давал ранее - баллотироваться на один срок - было озвучено, когда украинский лидер был кандидатом в президенты. Однако ради изменения страны можно было бы и пожертвовать имиджем человека, который выполняет свои обещания, считает советник.

- Это (снова идти на пост президента) пообещал кандидат в президенты, а сейчас он является президентом государства. Здесь возникает вопрос: не выполнить одно обещание или не выполнить ряд обещаний… Речь даже не столько об обещаниях, а об изменении самой страны. Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своих имиджем, человека, который выполняет свои обещания и пойти выполнить другие, - рассказал Арестович в эфире телеканала "Наш".

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Следующие выборы главы государства должны состояться в 2024 году.