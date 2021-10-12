Арестович рассказал о возникновении "анекдотической" ситуации на Украине при Зеленском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал, что с самого первого дня избрания президента Украины Владимира Зеленского в стране воцарилась ситуация, которую можно назвать "интересным анекдотом".

- По сей день украинская оппозиция обвиняет главу государства и всю команду в том, что мы сдаем интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата, - сказал Арестович в эфире телеканала "Наш".