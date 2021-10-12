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Политика12 октября 2021 5:03

Арестович рассказал о возникновении "анекдотической" ситуации на Украине при Зеленском

Он также рассказал об обвинениях украинской оппозиции в адрес президента и его команды
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Арестович рассказал о возникновении "анекдотической" ситуации на Украине при Зеленском

Арестович рассказал о возникновении "анекдотической" ситуации на Украине при Зеленском

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал, что с самого первого дня избрания президента Украины Владимира Зеленского в стране воцарилась ситуация, которую можно назвать "интересным анекдотом".

- По сей день украинская оппозиция обвиняет главу государства и всю команду в том, что мы сдаем интересы Украины в пользу России, а русские говорят, что Зеленский не продвигается, нам не интересно разговаривать, потому что нет результата, - сказал Арестович в эфире телеканала "Наш".