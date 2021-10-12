Британский журналист заявил, что ЕС проиграет в конфликте с Польшей

В Великобритании заявили, что ЕС проиграет в конфликте с Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист британской газеты The Telegraph Мэтью Линн заявил, что Евросоюз проиграет Польше в споре о верховенстве права.

Напомним, 8 октября Конституционный суд Польши подтвердил, что нормы конституции страны имеют приоритет над законодательством ЕС. В тот же день Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором жестко заявила: "Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения". Суть конфликта заключается в том, что правящая партия Польши провела судебную реформу, обеспечивающую ей преимущество при назначении судей, а евробюрократам это не понравилось, и они потребовали отменить ее.

- После того, как польский конституционный суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над своими собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить ее повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет, — написал Линн.

Журналист также считает, ЕС переоценивает значение финансовых угроз, так как у Польши есть своя валюта и центробанк. Поэтому, отметил Линн, ЕС не сможет поступить с Польшей так, как это было с Грецией и Италией.