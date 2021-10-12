Вице-премьер РФ Хуснуллин поручил рассмотреть введение уголовной ответственности за пьяную езду

Марат Хуснуллин поручил проработать вопрос введения уголовной ответственности за пьяную езду Фото: Влад КОМЯКОВ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября 2021 года представить свои предложения по введению уголовной ответственности за пьяную езду.

Как уточняет газета "Коммерсант", предполагается, что такой вид ответственности будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме. Как отметил Хуснуллин, в 88% случаях смертельных ДТП из-за пьяных водителей виновник аварии имеет более одного промилле алкоголя в крови.

- Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания, — рассказал вице-премьер.

Напомним, в России снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2021 году таковых было не менее 200 тысяч - это меньше, чем в прошлые годы, на 7,4%. Как сообщали в МВД, общее число установленных преступников, чьи правонарушения были раскрыты в ходе следствия, за год составило чуть более 580 тысяч человек. Пьяными на момент совершения преступления были 182 тысячи человек, часть из них совершили одновременно два и более преступления.