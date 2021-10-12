Отмена НДС для ресторанов обойдется бюджету в 127,3 млрд рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минфине оценили, во сколько обойдется бюджету отмена НДС для ресторанного бизнеса. За три года действия эксперимента бюджет недополучит 127,3 млрд рублей. Такая цифра указана отчете об оценке налоговых расходов федерального бюджета.

Несмотря на внушительную цифру, подобный шаг позитивно скажется на отрасли и даст ей новый импульс для развития.

Предложение освободить общепит с оборотом менее 2 млрд рублей выступил Владимир Путин. Президент также отметил, что за заведениями останется право на пониженные страховые взносы в 15% даже если численность персонала вырастет до 1,5 тысяч человек. Сегодня порог для льготных тарифов составляет 250 человек.

В Минфине полагают, что льготу по обнулению стоит вводить поэтапно, тогда удастся разить выпадающие доходы. В 2022 году они составят 38,7 млрд, в 2023-м - 42,4 млрд, а в 2024 году - 46,2 млрд.

- Льгота рассчитана на три года, но каких-либо ограничений по срокам нет, - прокомментировали «Известиям» в Минфине.

Директор ИНП РАН Александр Широв отметил, что с точки зрения бюджета 127,3 млрд — малозначимая цифра. Но она поможет получить в будущем большие отчисления от отрасли.

Представители общепита также позитивно оценили возможность обнуления НДС. Но есть определенные опасения. Как отметил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, что после окончания действия эксперимента «всех перепишут, а затем всё отберут».

Подобная мера может стать хорошей поддержкой для заведений общепита на фоне ужесточающейся ситуации с коронавирусом. Власти нескольких российских регионов приняли решение ужесточить меры по борьбе с распространением COVID-19 на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, пишет RT.

В некоторых регионах уже ввели QR-коды для посещения заведений общепита, сообщает телеканал "360".