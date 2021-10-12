Иммунолог заявил, что новая вакцина от COVID-19 понадобится при снижении эффективности существующих до 50%

Владислав Жемчугов заявил, что новая вакцина от COVID-19 понадобится, когда эффективность существующих снизится до 50% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что новая вакцина от коронавирусной инфекции понадобится, когда эффективность существующих препаратов снизится до 50%.

Жемчугов отметил, что вирус постоянно совершенствуется в своей борьбе. Это касается и вакцинного иммунитета.

- И никто не исключает того, что в результате мутации этой и отбора иммунитет вируса к вакцинному иммунитету еще уменьшится. А если он станет меньше 50%, вакцинация станет практически бессмысленной, и нужно будет делать новую вакцину. Нужно быстро вакцинироваться сейчас тем, что есть, чтобы не пройти еще один круг, — цитирует слова специалиста ТАСС.

Эксперт добавил, что рост заболеваемости связан с мутациями вируса, которые снизили эффективность препаратов на 30%. Также стали больше болеть молодые люди.

Ранее Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет. В испытаниях примут участие 250 человек. Они пройдут на базе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в Москве, государственном медицинском университете имени академика Вагнера и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области.