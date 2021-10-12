Ростуризм не планирует развивать внутренние направления за счет ограничений на выезд

В Ростуризме сделают все возможное, чтобы российские граждане чувствовали себя на отдыхе за границей в безопасности Фото: Мария АНАНОВА

Ростуризм не рассматривает вариант развития внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд за границу. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочего визита в Анталью 11 октября.

По словам Догузовой, Ростуризм будет делать все возможное, чтобы российские граждане во время отдыха за границей чувствовали себя в комфорте и безопасности.

– Нельзя заниматься только каким-то одним видом туризма. Мы отвечаем за развитие отрасли в целом. Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма – это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете, – цитирует Догузову сайт Ассоциации туроператоров.

Глава Ростуризма сообщила, что во время встречи с заместителем министра культуры и туризма Турции обсуждались три блока вопросов: дорожная и транспортная безопасность российских туристов, безопасность на территории отелей и меры безопасности в связи с коронавирусом.

Догузова напомнила, что курорты Турции пользуются большой популярностью у зарубежных туристов, и задача Ростуризма в том, чтобы российские граждане чувствовали себя на отдыхе в этой стране в полной безопасности.

Ранее глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова обеспечить безопасность здоровья туристов из России на курортах республики, туристический сектор страны полностью готов к этому.