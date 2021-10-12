Тренер сборной Словении по футболу считает, что без Дзюбы Россия играет сильнее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России по футболу стала играть сильнее без форварда Артема Дзюбы, заявил главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек на пресс-конференции после игры с российской командой.

«В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда,... более быстрая, гибкая» – сказал специалист.

Как писал сайт kp.ru, победа над Словенией и ничья в параллельном матче между сборными Хорватии и Словакии позволили команде Валерия Карпина вырваться в лидеры в турнирной таблице группы H. В активе российского коллектива 19 очков. За два тура до конца отборочного цикла россияне оторвались от идущих на 3-й и 4-й позициях Словакии и Словении на 9 очков, что гарантирует им как минимум 2 место в таблице и участие в стыковых матчах.

Следующий матч квалификации Россия проведет против Кипра. Игра пройдет 11 ноября 2021 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».