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Спорт12 октября 2021 10:46

Тренер сборной Словении по футболу считает, что без Дзюбы Россия играет сильнее

Россияне стали более быстрыми и гибкими, сказал Матьяж Кек
Абдулла ШАКИРОВ
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Тренер сборной Словении по футболу считает, что без Дзюбы Россия играет сильнее

Тренер сборной Словении по футболу считает, что без Дзюбы Россия играет сильнее

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России по футболу стала играть сильнее без форварда Артема Дзюбы, заявил главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек на пресс-конференции после игры с российской командой.

«В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда,... более быстрая, гибкая» – сказал специалист.

Как писал сайт kp.ru, победа над Словенией и ничья в параллельном матче между сборными Хорватии и Словакии позволили команде Валерия Карпина вырваться в лидеры в турнирной таблице группы H. В активе российского коллектива 19 очков. За два тура до конца отборочного цикла россияне оторвались от идущих на 3-й и 4-й позициях Словакии и Словении на 9 очков, что гарантирует им как минимум 2 место в таблице и участие в стыковых матчах.

Следующий матч квалификации Россия проведет против Кипра. Игра пройдет 11 ноября 2021 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».