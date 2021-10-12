Совет МВФ поддержал главу фонда Георгиеву на фоне скандала с рейтингами

Совет Международного валютного фонда поддержал главу организации Георгиеву на фоне скандала с рейтингами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный совет Международного валютного фонда поддержал директора организации Кристалину Георгиеву на фоне скандала с рейтингами.

Напомним, в конце сентября 2021 года представители американского сената обратились к президенту США Джо Байдену с требованием привлечь к ответственности Кристалину Георгиеву. Сенат США обратил внимание на выводы независимого аудита, где говорится о том, что в ходе своей работы во Всемирном банке Георгиева распорядилась поднять Пекин в рейтинге удобных для бизнеса стран. Такие же обвинения касаются рейтингов Азербайджана, Саудовской Аравии и ОАЭ. Глава МВФ все обвинения отрицала.

- Изучив все представленные данные, исполнительный совет подтверждает полное доверие руководству в лице директора-распорядителя и ее способности эффективно исполнять свои обязанности. Совет верит, что директор-распорядитель привержена поддержанию высочайших стандартов управления и честности в МВФ, — гласит текст заявления совета.