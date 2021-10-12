На юго-востоке столицы благоустроили Госпитальный сквер

Фото предоставлено пресс-службой комплекса городского хозяйства г. Москвы.

В районе Лефортово на юго-востоке Москвы во многих жилых кварталах разместились небольшие уютные скверы. Один из них - на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала. Во время летнего благоустройства в Госпитальном сквере заменили покрытие детской площадки, а также поставили многоярусный игровой комплекс с горкой и лазалками. Около него растянули веревочный аттракцион. Для любителей тихого отдыха появились специальные места со скамейками. В сквере также привели в порядок газон и зеленые зоны.

Фото предоставлено пресс-службой комплекса городского хозяйства г. Москвы.

Напомним, благоустроенное пространство находится на Госпитальной площади. Название происходит от старейшего медицинского учреждения Москвы – «Военной гошпитали». Она была основана в 1706 году по указу Петра Первого. Сегодня здесь разместился Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко. Рядом - церковь Петра и Павла, Екатерининский дворец и другие исторические памятники одного из старейших районов Москвы на берегу реки Яузы.