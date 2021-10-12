В России 12 октября 2021 выявлено 28 190 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в России выявлено 28 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у 2 146 (7,6%) болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 2 477 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 2 459 заболеваний. Третье место у Московской области – 1 502 пациента.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 7 832 964 человек. Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели от болезни 20 706 пациентов, умерли - 973. Всего количество выздоровевших пациентов увеличилось до 6 894 285.

Как писал сайт kp.ru, накануне Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 29 409 случаев заражения COVID-19.