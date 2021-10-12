Проценко сообщил о тяжелой ситуации в реанимации больницы в Коммунарке

Денис Проценко сообщил, что больница в Коммунарке быстро наполняется новыми пациентами с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что медицинское учреждение стремительно наполняется новыми пациентами с коронавирусной инфекцией.

- Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях – большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъёмом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться. Слишком мало людей вакцинировалось. Но нужно продолжать жить, — написал Проценко у себя в Telegram-канале.

Специалист считает, что единственный правильный путь в данной ситуации — это ранняя диагностика заболевания. Проценко поддержал решение правительства Москвы ввести бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

Кроме того, эксперт назвал важным введение экспресс-тестов в школах. Проценко пояснил, что школьники часто болеют бессимптомно, но могут заразить бабушек и дедушек, а они переносят болезнь не так легко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во многих регионах России стремительно сокращается количество свободных койкомест в ковидных госпиталях. Песков подчеркнул, что у регионов уже есть наработанный опыт действий в таких ситуациях. Поэтому региональные власти уже знают, в каком количестве разворачивать резервные койкоместа и какие дополнительные антиковидные меры принимать.