Володин переизбран спикером Госдумы Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

Вячеслав Володин избран спикером Государственной думы восьмого созыва.

За переизбрание Володина проголосовали 360 депутатов, или 80%. У его ближайшего конкурента от КПРФ Дмитрия Новикова 61 голос.

Как писал сайт kp.ru, ранее член высшего совета «Единой России» Владимир Васильев был избран руководителем фракции политической партии в Государственной думе восьмого созыва.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее поддержал кандидатуру Володина, отметив, что он «вполне достоин того, чтобы возглавить Г осударственную думу восьмого созыва».

Как писал сайт kp.ru спикер Государственной думы заявил, что был шокирован сообщением об издевательствах над осужденными в Саратовской области и назвал подобные инциденты недопустимыми. Парламентарий указал на то, что правозащитники и омбудсмен региона молчали.