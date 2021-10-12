Песков: Путин еще не ревакцинировался от коронавируса

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не ревакцинировался от коронавируса Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин еще не ревакцинировался от коронавирусной инфекции. По словам пресс-секретаря российского лидера, у главы государства сохраняются высокие титры антител.

- Нет, он еще не прошел ревакцинацию, он сам говорил у него сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. Он будет следовать рекомендации врачей, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у 2 146 (7,6%) болезнь протекала без клинических проявлений. Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 2 477 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 2 459 заболеваний. Третье место у Московской области – 1 502 пациента. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 7 832 964 человек.