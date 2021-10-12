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Здоровье12 октября 2021 12:39

Песков: Путин еще не ревакцинировался от коронавируса

У главы государства сохраняются высокие титры антител
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не ревакцинировался от коронавируса

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не ревакцинировался от коронавируса

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин еще не ревакцинировался от коронавирусной инфекции. По словам пресс-секретаря российского лидера, у главы государства сохраняются высокие титры антител.

- Нет, он еще не прошел ревакцинацию, он сам говорил у него сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусу. Он будет следовать рекомендации врачей, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у 2 146 (7,6%) болезнь протекала без клинических проявлений. Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 2 477 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 2 459 заболеваний. Третье место у Московской области – 1 502 пациента. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 7 832 964 человек.