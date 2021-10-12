Губернатор Василий Орлов: Приамурье усилит темпы вакцинации от CОVID-19 и введет систему QR-кодов

Глава Амурской области Василий Орлов поручил ускорить вакцинацию жителей региона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приамурье с 18 октября вводится система QR-кодов. Посетителей в кафе, рестораны и другие заведения общепита будут пускать только после предъявления электронных кодов, подтверждающих сделанную прививку от COVID-19 либо перенесенный за последние шесть месяцев коронавирус. Кроме того, необходимо усилить темпы вакцинации жителей Амурской области, заявил глава региона Василий Орлов.

- Темпы вакцинации необходимо усилить. С 18 октября мы вынуждены ввести в Приамурье систему QR-кодов, чтобы приостановить распространение заболевания. Если этого окажется недостаточно, возможно, придется вводить дополнительные ограничения. Ситуация с коронавирусом сохраняется напряженной во многих регионах. В Бурятии, к примеру, уже вернули самоизоляцию для невакцинированных жителей старше 65 лет, - сообщил Василий Орлов 12 октября в ходе заседания амурского правительства.

На сегодняшний день в регионе прививки от коронавируса первым компонентом вакцины сделали 265 тысяч человек – 63,6 % от плана вакцинации. Это выше, чем в среднем по России (средний показатель по стране - 61%), однако, по словам губернатора, темпы прививочной кампании необходимо ускорить. Вторым компонентом вакцинировались 232 тысячи человек (48 %).

- Самые низкие темпы вакцинации сохраняются в городе Райчихинске, Мазановском и Зейском районах. В то же время мы вынуждены вывозить санавиацией пациентов с новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией, из отдаленных поселений Зейского района, - рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева. - Самые высокие темпы вакцинации фиксируют в Селемджинском, Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах.

С начала прививочной кампании в Приамурье поступило более 393 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время в регион завезут еще 24 тысячи доз.

Система QR-кодов с 18 октября начнет работать в Благовещенске в заведениях общепита. А с 1 ноября предъявить QR-коды жителям города придется при посещениях кинотеатров, фитнес-центров, бассейнов, музеев¸ библиотек, концертных залов и других мест, где обычно много посетителей. Вместо QR-кода горожане также смогут предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом.

Глава области не исключил, что затем QR-коды будут применяться и в других крупных городах Приамурья. По его словам, сначала система кодов будет введена в областной столице, и Благовещенск станет пилотной территорией. Затем эта практика будет распространена на другие муниципалитеты.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 12 октября, в Амурской области за минувшие сутки COVID-19 заболели 129 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

Подпись к фото: Глава Амурской области Василий Орлов поручил ускорить вакцинацию жителей региона. Фото: Юлия Пыхалова.