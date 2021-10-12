Михаил Мурашко сообщил, что недельный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 16% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ за последнюю неделю выросла на 16%.

- Количество пациентов, которых мы сегодня ведем, наблюдаем, только с новой коронавирусной инфекцией составляет 1,094 млн. При этом рост составил за последнюю неделю 16%. Практически на каждом врачебном участке - амбулаторном, поликлиническом - сегодня наблюдается уже более 14 в среднем пациентов на амбулаторном лечении, — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что в 11 субъектах страны прирост составил 30%. При этом в тех регионах, где были хорошие показатели по вакцинации населения в летний период, ситуация наиболее стабильная.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 28 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом у 2 146 (7,6%) болезнь протекала без клинических проявлений. Наибольшее число заболеваний выявлено в Москве, где за сутки заразились 2 477 человек. На втором месте по количеству новых заражений Санкт-Петербург – там 2 459 заболеваний. Третье место у Московской области – 1 502 пациента. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в России возросло до 7 832 964 человек.