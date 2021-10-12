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Здоровье12 октября 2021 14:02

Мурашко заявил, что молодость больше не защищает от тяжелой формы коронавируса

Глава Минздрава рассказал о пациентах до 30 лет с тяжелыми осложнениями
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мурашко заявил, что молодость больше не защищает от тяжелой формы коронавируса

Михаил Мурашко заявил, что молодость больше не защищает от тяжелой формы коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что молодость больше не гарантирует защиты от тяжелого течения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

- Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений, — сказал российский министр.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ за последнюю неделю выросла на 16%. Он добавил, что в 11 субъектах страны прирост составил 30%. При этом в тех регионах, где были хорошие показатели по вакцинации населения в летний период, ситуация наиболее стабильная.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в России прививку от коронавирусной инфекции сделала почти треть жителей страны.