Зеленский заявил о важности сохранения транзита российского газа через Украину

Владимир Зеленский заявил о важности сохранения транзита газа через Украину Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности сохранения транзита голубого топлива через Незалежную, чтобы не терять по два миллиарда долларов.

- Очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных (столько Россия платит Украине за транзит) никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности, — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" ставит перед страной новые вызовы, которые добавляются к уже существующим.

Напомним, украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения столкнулись с газовым кризисом перед началом отопительного сезона. Об этом сообщило местное издание "Бизнес.Цензор". Кроме того, некоторых обычных граждан, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) вынуждают платить по 16,5 гривны (44,86 рубля).