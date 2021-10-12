Ведущий "60 минут" Евгений Попов рассказал о своих первоначальных планах в Госдуме

Депутат Госдумы от "Единой России", телеведущий программы «60 минут» на телеканале "Россия 1" Евгений Попов в беседе с "Газета.ru" рассказал, чем планирует заняться в Госдуме в первую очередь. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Депутат Госдумы от "Единой России", телеведущий программы «60 минут» на телеканале "Россия 1" Евгений Попов в беседе с "Газета.ru" рассказал, чем планирует заняться в Госдуме в первую очередь. Журналист занял первое место на выборах, набрав 35,17% голосов избирателей по Кунцевскому одномандатному округу Москвы № 197.

"Мы понимаем, что основной приоритет — это бюджет, скоро мы будем обсуждать его статьи. И мы уже видим противодействие. Кто-то, во многом не зная параметры бюджета, вбрасывает всякое в информационное поле", - заявил он.

Попов также рассказал о планах заняться капитальным ремонтом и отметил, что законы по ЖКХ "написаны вроде неплохо, но необходимо добиваться, чтобы они хорошо работали".

Напомним, во вторник, 12 октября 2021 года, состоялось первое заседание Государственной думы VIII созыва,которое открыла депутат Валентина Терешкова. Председателем вновь избрали Вячеслава Володина, на этом посту он с 2016 года.

Парламентарии приняли распорядок работы ГД на осеннюю сессию, которая продлится до 31 декабря, передает телеканал "360".