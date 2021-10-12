Путин заявил, что экономика России восстановилась Фото: REUTERS

Экономика России в целом восстановилась до докризисного уровня. заявил президент страны Владимир Путин на первом заседании нового созыва Государственной думы.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что проблемы в экономике еще остаются, а инфляция в 2021 году превысит прогнозы и достигент 5,8%. Как отметил президент, повышение инфляции "сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения". Он призвал власти реагировать на эти изменения.

Напомним, Министерство экономического развития России повысило прогноз по инфляции в стране с 5,8% до 7,4%. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, основной вклад в рост цен вносит продовольственная инфляция.

Ранее Росстат рассказал о росте цен на ряд продуктов в России в сентябре 2021 года. По данным ведомства, сильнее всего подорожали куриные яйца, мясо, овощи и фрукты.