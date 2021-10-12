Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса необходимо наращивать

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо наращивать, заявил президент страны Владимир Путин. Такое указание он дал депутатам новой Госдумы, первое заседание которой состоялось во вторник, 12 октября.

В качестве меры, которая могла бы простимулировать процесс вакцинации, Путин назвал просветительскую работу. По его мнению, заняться ей должны, в том числе, депутаты Госдумы.

"Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни способна вакцинация. Необходимо наращивать ее темпы. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую работу, выступать в средствах массовой информации", - обратился Путин к депутатскому корпусу.

Президент попросил вести эту работу без перегибов, терпеливо объясняя преимущества вакцинации и побуждая россиян сделать прививку.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась о ходе иммунизации населения России. По ее словам, в этом вопросе, несмотря на пандемию коронавируса, были достигнуты почти все целевые показатели.