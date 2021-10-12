Минобрнауки разработало инструкцию на случай вооруженного нападения на вуз

Согласно инструкции, при нападении рекомендуется спрятаться в ближайшем помещении, отойти от окон и лечь на пол Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минобрнауки рассказали о правилах поведения в случае вооруженного нападения на учреждение образования. Текст инструкции приводится в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования.

Инструкция была разработана Минобрнауки России совместно с научным экспертным сообществом в области безопасности.

Фото: Минобрнауки России

Фото: Минобрнауки России

Фото: Минобрнауки России

– Если вы в кабинете или аудитории, заприте двери и забаррикадируйтесь – для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства, – говорится в инструкции.

После укрытия в ближайшем помещении необходимо отойти от окон, лечь на пол и сообщить о вооруженном нападении по телефону 112. При наличии возможности также следует сообщить о случившемся родным или друзьям.

Действовать по инструкции необходимо в случае, если слышны звуки выстрелов, взрывов или криков, а также при появлении вооруженных людей за окном или в коридоре.

После прибытия сотрудников правоохранительных органов нужно следовать их инструкциям, при этом держать руки на виду и не делать резких движений.

Напомним, утром 20 сентября произошло вооруженное нападение на Пермский государственный университет. По официальным данным, в результате ЧП погибли 6 человек, еще 43 получили травмы, 19 из них ранены.