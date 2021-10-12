Милонов вновь захотел запретить менять пол

Ранее стало известно, что Милонова избрали зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Виталий Милонов в беседе с "Газета.ru" рассказал, что хочет внести законопроект, отменяющий федеральный закон «Об актах гражданского состояния», который предусматривает возможность изменения гендерного маркера в документах.

"У меня куча законопроектов, которые остались еще с прошлого созыва. Думаю, я как зампредседателя комитета смогу их предложить. Например, нужно пересмотреть наше законодательство, которое содержит абсолютно мракобесную статью эпохи Льва Троцкого о возможности смены пола. Это абсолютно антинаучное утверждение, что можно поменять пол и документ. Пол же невозможно поменять. Пол нам дан с рождения", - заявил депутат.

Ранее стало известно, что Милонова избрали зампредом комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин. Он отметил стратегическую важность этого комитета для России.

"Комитет по вопросам семьи – это комитет стратегически важный, потому что основной месседж двух посланий президента касался как раз вопросов защиты семьи: одиноких мам, детей, в том числе от негативной информации. Защита традиций семейных. Поэтому мне кажется, что я смогу в рамках этого комитета более эффективно служить в качестве депутата", - рассказал парламентарий изданию.

В октябре 2017 года сайт kp.ru рассказывал, что Милонов предложил запретить операции по смене пола в России. Депутат заверял, что желающих сменить свой пол нужно отправить на принудительное лечение.