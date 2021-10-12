С начала 2021 года дольщики Кубани получили ключи от более 5 тысяч квартир

«В общей сложности с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 21 проблемный объект – 5,2 тысячи квартир обманутых дольщиков, чьи права удалось восстановить. Это такие знаковые долгострои, как ЖК «Резиденция», ЖК «Свобода», 2 очередь ЖК «Авиатор» и другие, – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Есть три механизма достройки домов. Объекты завершают с помощью инвесторов либо застройщиков, а в случае, если нет инвестпривлекательности – за счет федерального и краевого бюджета при участии Фонда защиты прав дольщиков. Такая серьезная комплексная работа помогла ускорить решение по многим домам. Самое главное – люди получают ключи от долгожданного жилья».

Всего в 2021 году в крае планируют завершить 83 долгостроя. Это более 13 тысяч квартир. С 2015 года в регионе введено уже 273 проблемных объекта площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Ключи получили собственники 50 тысяч квартир. Закрыть проблему обманутых дольщиков должны до конца 2023 года.

На ближайшие три года в краевом бюджете заложили 1,7 млрд рублей в качестве взноса в фонд. Это позволит привлечь свыше 6 млрд рублей федеральных средств на достройку.

Кроме того, дольщики инвестиционно непривлекательных объектов или в низкой степени готовности получают компенсации из федерального фонда. Выплаты получили уже более 700 человек. Еще порядка 270 дольщиков пяти краснодарских долгостроев получат компенсации в ближайшее время.