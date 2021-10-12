Госдума рассмотрит законопроект о борьбе с семейным насилием в осеннюю сессию

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы планируют внести законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в Госдуму в ходе осенней сессии. Это будет одной из социальных инициатив, затрагивающих женщин, которые парламентарии будут обсуждать в ближайшее время.

"Мы планируем на эту сессию целый ряд таких законов. Первое, мы внесем в конце концов закон, который вызывает очень серьезный общественный резонанс - о профилактике семейно-бытового насилия", - рассказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия-24".

Председатель Совфеда отметила, что соответствующий законопроект пора принимать, так как россияне готовы к нему. Однако он очень сложно готовился из-за большого количества точек зрения на то, каким он должен быть в итоге.

"Но цель этого закона - привлечь внимание всего общества к этой теме, недопустимости такого явления в нашем обществе, сделать акцент на профилактике семейно-бытового насилия", - пояснила Матвиенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие внесут в Государственную думу на рассмотрение в ближайшее время.