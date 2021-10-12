Россия предложила США снять все ограничения в работе дипмиссий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предложила Соединенным Штатам снять все введенные ранее ограничения в работе дипломатических представительств, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», – сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее американские сенаторы заявили, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема. Они хотят, чтобы президент США Джо Байден потребовал от России увеличить число сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве, иначе Вашингтон вышлет 300 российских дипломатов.