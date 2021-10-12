Терапевт объяснил молниеносное распространение коронавируса халатным отношением россиян

Кондрахин сообщил, что если раньше первые симптомы возникали через две недели, то теперь через 5-7 дней Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с Lenta.ru заявил, что молниеносное распространение и течение коронавируса, наблюдаемое в последние дни, связано с мутацией «дельта»-штамма, а также с халатным отношением россиян к соблюдению противоэпидемических мер.

Специалист считает, что люди все чаще лечатся на дому, не обращаясь к врачам, тем самым распространяя инфекцию.

"Лечимся дома, редко вызываем врача при первых симптомах, стараясь не привлекать к себе внимание. А когда доходит до необходимости госпитализации, болезнь уже развивается бурно. Также нельзя списывать со счетов и дистресс-синдром, при котором болезнь развивается молниеносно, в течение нескольких часов. Такие пациенты уже были и остаются, но это все же происходит не так часто", - сообщил врач.

Кондрахин добавил, что если раньше первые симптомы возникали через две недели, то теперь признаки болезни наступают через 5-7 дней, в результате чего пациент поступает в больницу уже в тяжелом состоянии.

Ранее Михаил Мишустин на координационном совете по борьбе с коронавирусом рассказал, что в России уже вакцинировались треть населения. Глава правительства заверил, что вакцины хватит на всех, передает ОТР.