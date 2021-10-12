Минтранс отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту к 2035 году

От идеи в ведомстве пока отказались Фото: Иван МАКЕЕВ

Минтранс России отказался от идеи перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году. Такой проект ранее представлялся правительству в качестве части транспортной стратегии России.

Предполагалось, что общественный транспорт к 2035 году может стать для россиян полностью бесплатным, если платным станет проезд по дорогам на личных автомобилях. От этой идеи в ведомстве пока отказались, сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта министерства Алексей Бакирей.

"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет", - приводит его слова РИА Новости.

Бакирей отметил, что для того, чтобы приступить к работе над этим тезисом, нужно еще многое сделать. Так что вопрос о бесплатном общественном транспорте на официальном уровне пока подниматься не будет.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минтранс РФ подготовил проект закона, в котором предлагает ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами.