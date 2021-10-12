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Общество12 октября 2021 20:13

АТОР: список открытых для российских туристов стран не расширится до 2022 года

Где за границей отметить новый год можно спланировать уже сейчас
Наталья Смирнова
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Сейчас у России открыто прямое авиасообщение с 64 странами

Сейчас у России открыто прямое авиасообщение с 64 странами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список стран, открытых к посещению с целью туризма для граждан России, не расширится до Нового года. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, маловероятно, что список расширится до конца 2020 года, поэтому где отметить Новый год за границей можно спланировать уже сейчас. Однако, отметила она, в АТОР не теряют надежды на расширение списка.

В интервью РБК Ломидзе напомнила, что сейчас у России открыто прямое авиасообщение с 64 странами. Из них 41 можно посетить в целях туризма, но в некоторых по приезду придется пройти короткий карантин из-за коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ростуризм не рассматривает вариант развития внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд за границу. Однако будет делать все возможное, чтобы российские граждане во время отдыха за границей чувствовали себя в комфорте и безопасности.