Кабмин вдвое снизил квоту на временно проживание иностранцев в России в 2022 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин установил квоту на выдачу иностранцам около 19 тысяч разрешений на временное проживание на территории РФ в 2022 году. Соответствующее распоряжение было опубликовано во вторник, 12 октября, на официальном портале правовой информации.

Для сравнения - в 2021 году квота составляла 39,3 тысячи разрешений. Это в два раза больше, чем было выдано главой правительства на 2022 год.

Отмечается, что больше всего разрешений по квотам на 2022 год получили Москва, Московская область и Санкт Петербург. Остальные квоты разделены по оставшимся субъектам федерации.

Как ранее писал сайт kp.ru, МВД России предложило изменить правила въезда и пребывания мигрантов. Предполагается установить три миграционных режима, а некоторые миграционные процедуры вынести за пределы страны.