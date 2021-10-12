Блогер на Bentley сбила подростка в Москве

Блогер и основатель дизайн-студии Ирина Ледник. Фото: Instagram

На улице Столетова в Москве вечером 13 октября произошло ДТП. Женщина-водитель на белом Bentley сбила 11-летнего подростка. Он был госпитализирован.

"В районе пятого дома на улице Столетова автомобиль Bentley совершил наезд на несовершеннолетнего", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Москве.

По данным Пятого канала, за рулем была блогер и основатель дизайн-студии L'Art Nouveau Ирина Ледник. В Instagram девушки более 23 тысяч подписчиков.

Пострадавший в ДТП мальчик находится в больнице. Врачи подозревают, что у него сотрясение и ушибы мозга. По факту аварии проводится проверка, правоохранители устанавливают подробности случившегося.

Как ранее писал сайт kp.ru, телеведущей Ксении Собчак вручили повестку, по которой она должна явиться в Следственное управление УВД в Сочи. Журналистка является свидетелем по делу о смертельном ДТП, которое случилось 9 октября Краснодарском крае - водитель автомобиля, в котором ехала Собчак, врезался в другую машину. В результате один человек погиб, двое пострадали.