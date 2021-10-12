В США назвали конструктивными и продуктивными встречи Нуланд в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация США оценила прошедшие встречи заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в ходе ее визита в Москву с российскими представителями конструктивными и продуктивными. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Я бы сказала, что у нее довольно конструктивные и продуктивные встречи в России. ... Она проводит встречи с целым рядом лидеров, - заявила она.

Ранее сайт kp.ru писал, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву с визитом. Она пробудет в российской столице с 11 по 13 октября 2021 года. Накануне переговоров с российскими официальными лицами она наслаждалась теплыми осенними днями.