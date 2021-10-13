Apple готовится представить новый MacBook Pro 18 октября 2021 года

Компания Apple 18 октября 2021 года представит пользователям новую модель ноутбука MacBook Pro. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В этот раз Apple обновляет дизайн своего ноутбука впервые за пять лет. Также вместо чипов от компании Intel в MacBook Pro будут установлены чипы собственного производства Apple.

Новая модель ноутбука будет оснащена экранами по 14 и 16 дюймов, их дизайн тоже претерпит некоторые изменения. В частности, в устройство вновь вернется HDMI-порт, от которого ранее Apple отказалась. Среди прочих изменений - управление с помощью тачпэда на клавиатуре.