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Общество13 октября 2021 6:00

Юрист объяснила россиянам, как вернуть налоговый вычет за выписанные врачом лекарства

Речь идет о возврате социального налогового вычета за приобретенные лекарства в пределах 120 тысяч рублей за год
Источник:kp.ru
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Адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова рассказала россиянам, как они могут получить социальный налоговый вычет за приобретенные лекарства.

По ее словам, рассчитывать на возврат средств стоит тем, кому лекарства были назначены врачом или членам семьи этого человека. Причем речь здесь идет о сумме затрат на лекарства до 120 тысяч рублей за календарный год.

Рыкова отметила, что до конца года, когда были куплены лекарственные препараты, граждане могут подать в налоговую службу заявление о подтверждении права на соцвычет, а также чеки, рецепт врача и справку о составе семьи в том случае, если пришлось оплачивать лекарства родственников.

Спустя 30 дней со дня обращения в ведомство, специалисты налоговой службы выдадут уведомление для передачи работодателю, чтобы он не удерживал налог с заработной платы, Об этом юрист рассказала агентству "Прайм".