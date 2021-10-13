Последние новости на утро 13 октября 2021: Путин назвал низкие доходы главным врагом россиян

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 13 октября 2021 года.

Низкие доходы жителей России на сегодняшний день являются главным врагом общества, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, в этом видится угроза для стабильного развития, для демографического будущего. До этого Путин назвал проблемой разницу в доходах богатых и бедных на территории государства. Российский лидер призвал принимать дополнительные меры, чтобы повышать доход граждан.

Российский лидер Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем президента страны в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

В ноябре 2021 года россияне смогут отдохнуть четыре для подряд. Это связано с тем, что 4 ноября в стране празднуется День народного единства, который выпадает на четверг. После, пятница, 5 ноября, становится нерабочей, а за ней следуют выходные дни - суббота и воскресенье.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал предельно откровенными переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Однако пока позиции сторон "плохо стыкуются".

В США палата представителей Конгресса одобрила повышение потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов. Эта сумма, согласно оценкам американского Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря текущего года.

Иммунолог Николай Крючков рассказал россиянам, которые привились от коронавируса полгода назад о необходимости подготовки к ревакцинации. По словам эксперта, перед прививкой прежде всего стоит смотреть на общее состояние организма.